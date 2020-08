O Prefeito em Exercício de Rio Branco, vereador Jakson Ramos (PT), recebeu na manhã desta quinta-feira, 27, representantes do movimento negro para debater, entre outros assuntos, a legitimação dos membros titulares do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir).

O Conselho existe desde 2014, e em 17 de Abril de 2018 foi eleita nova diretoria para o biênio 2018-2020, no entanto, segundo seus representantes, o resultado não foi ratificado oficialmente até o momento. Atento às demandas apresentadas, o prefeito em exercício se mostrou empenhado em contribuir com a resolução dos problemas expostos.

“Vou conversar com os setores responsáveis e, claro, com a prefeita Socorro Neri, para verificar o andamento dessa questão. Foi uma reunião muito produtiva, onde nós reforçamos o reconhecimento, reforçamos a abrangência do movimento negro no Estado do Acre e na nossa capital e da importância que este trabalho tem no resgate das questões raciais, então estamos comprometidos na solução dos problemas apresentados, sobretudo reconhecendo a legitimidade do Compir, através de seus membros”, declarou Jakson Ramos.

A presidente da Associação de Mulheres Negras do Acre, Elza Lopes, falou sobre a importância de poder dialogar com o prefeito em exercício, especialmente por ser uma pessoa negra que entende as lutas da classe.

“O Conselho é muito importante para fiscalizar e orientar as políticas PIR [de promoção da igualdade racial] e isso nós tratamos com o prefeito em exercício. Ele se comprometeu em conversar com a prefeita sobre essa e outras pautas, e eu avalio como muito positivo [esse encontro], a diferença que o vereador Jakson faz, pois é importante ter uma pessoas como ele que conhece nossas lutas”, destacou.

De acordo com o presidente do Compir, Igor Ramon, são ao todo 40 membros eleitos, entre representantes da sociedade civil, poder público e suplentes, que aguardam este avanço. Sobretudo, ele avalia o encontro com Ramos como positivo.

“Esse encontro com o vereador Jakson Ramos foi muito positivo. Ele tem um mandato muito aberto ao diálogo com o movimento negro, e esperamos que agora na condição de prefeito em exercício esse diálogo seja continuado. Foi uma conversa muito produtiva, onde nós pudemos expor todas as dificuldades que temos enfrentado, como é o caso da publicação do decreto que reconhece a nossa eleição, e nós saímos daqui com um sentimento de gratidão e a certeza que será resolvido, pois a nossa sociedade só tem a ganhar”, pontuou.

O que é o Compir

O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial tem por finalidade propor e avaliar políticas que promovam a igualdade racial no que concerne aos segmentos étnicos diversos do Município de Rio Branco, com ênfase na população negra, indígena e outros grupos étnicos e segmentos, para enfrentar a discriminação racial, reduzir as desigualdades sociais, políticas e culturais, ampliar o processo de participação social, e de combate a intolerância religiosa.

Ao longo dos anos, o Compir já realizou inúmeras atividades de conscientização como palestras, oficinas, seminários, fóruns, entre outros avanços, fruto do esforço coletivo de seus membros.