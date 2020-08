Após um denúncia, policiais do 6° Batalhão da Polícia Militar do Acre (6°BPM) e do Pelotão Ambiental flagraram, nesta quarta-feira (26), uma extração ilegal de madeira em uma Área e Preservação Permanente na Reserva Estadual do Polo. O local fica na BR 364, na Comunidade Lagoinha, em Cruzeiro do Sul.