Assessoria – Voos da empresa aérea Passaredo para Cruzeiro do Sul terão início no dia 28 de setembro, dia do aniversário do município. O anúncio foi feito pelo Governador Gladson Cameli na manhã desta quinta-feira (27).

Após se reunir com representantes do Ministério Público de Cruzeiro do Sul para tratar do assunto, Nicolau Júnior entrou em contato com o governador Gladson que na oportunidade, deu a boa notícia. Gladson Cameli está em São Paulo e a meses vinha articulando para solucionar o problema do isolamento aéreo, depois que a Gol Linhas Aéreas suspendeu os voos há cerca de seis meses na região.

“O governador explicou que não tem nada a ver com a questão da Gol, essa empresa é a Passaredo, e estará iniciando em setembro voos para a região”, explicou Nicolau Júnior.

O progressista comemorou a decisão afirmando que a mesma soluciona um grave problema de isolamento da região. “Estou muito feliz de receber essa notícia do governador Gladson. Sabemos que o transporte aéreo é serviço essencial e, por este motivo, não pode parar. Principalmente quando se trata das regiões remotas do Brasil”, destacou o governador em Exercício.

A Passaredo vai operar os voos a partir da cidade de Manaus, com escalas em Porto Velho, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.