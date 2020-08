Dois homens foram presos, na manhã desta quinta-feira (27), no município do Bujari, interior do Acre, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Um deles tinha três mandados de prisão em aberto no Mato Grosso (MT) e Rio de Janeiro (RJ).

A ação foi coordenada pelo delegado Pedro Paulo Buzolin, da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco), e resultou na apreensão de duas armas de fogo, um simulacro –arma de brinquedo- e munições.

A Polícia informou que o homem preso no Acre com mandados de outros estados era procurado por roubo, tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

“Foi uma ação extremamente positiva, em um município que vinha sofrendo com o aumento da criminalidade. Hoje, demos cumprimento a três mandados de busca e apreensão no município do Bujari. Em um deles tivemos êxito em apreender uma arma de fogo e um simulacro e outro alvo nosso conseguimos prender uma pessoa que estava com três mandados em aberto”, disse o delegado.

A polícia ainda tinha um terceiro alvo, mas o investigado não foi encontrado, informou Buzolin. “Mas, conseguimos coletar provas em relação à prática do crime e apreendemos uma arma de fogo e uma quantidade significativa de drogas.”

A polícia encontrou 19 barras pequenas de maconha e outras 24 porções de cocaína, que seriam do do suspeito que não foi encontrado. Além disso, foi apreendida uma arma de fogo. As investigações para chegar aos suspeitos duraram pelo menos 20 dias. Do G1 Acre