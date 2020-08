Com uma população de aproximadamente 17 mil habitantes e distante 1.492,83 km de Manaus, o município de Guajará avança em todas as áreas com a Gestão de Ordean Silva e seu vice Adaildo Melo. As pessoas voltaram a ter esperança e amor pela cidade

Ao comparar os números da gestão do prefeito Ordean Silva e do vice Adaildo Melo, fica claro o quanto a cidade de Guajará – AM saiu do atraso e caminha para se tornar uma das melhores cidades do interior do Amazonas para se viver.

Depois de 3 anos e 8 meses, Guajará respira um ar de desenvolvimento e a grande maioria da população reconhece o trabalho e dedicação da atual gestão. Ninguém senti saudades de um passado de atraso e uso da administração para interesses particulares

Infraestrutura

Essa foi uma das áreas que recebeu atenção especial por parte da administração Ordean Silva. Com uma emenda de R$ 5 milhões do senador Eduardo Braga (MDB), a prefeitura montou um planejamento de recuperação e abertura de novas ruas, estas sem manutenção e cuidado por administrações anteriores.

Ramais

Ordean faz o maior trabalho de recuperação de ramais já vista em Guajará, sabendo da importância que tem na melhoria e aumento da produção rural, determinou recuperação dos acessos em todas as comunidades do município.

Educação

Porta para o futuro, a educação sofreu melhorias significativas nessa administração. Escolas foram reconstruídas, estas recebidas em situações quase impossível de se ter uma aula digna. No Gama foi dado ordem para construir a primeira Creche Rural do município, com certeza um avanço na realidade da comunidade.

As escolas do município são bastecidas com merenda de qualidade e os profissionais da educação mais valorizados.

Saúde

Esta tem sido uma das áreas que administração deixará ações marcadas na história do município, pois vai desde a reforma no hospital da cidade, a entrega de uma moderna Unidade Fluvial de Saúde básica, toda equipada e que levará atendimento aos ribeirinhos que moram nos mais distantes lugares.

Combate a Pandemia do COVID-19

Liderando uma equipe que trabalha 24 horas para combater o COVID-19 na cidade, o prefeito Ordean e seu vice Adaildo não tem parado um dia sequer. As ações vão desde a prevenção, compra de medicamento e testes para diagnosticar a doença, até assistência social as famílias de baixa renda,

A prefeitura de Guajará distribui milhares de cestas básicas desde que iniciou o período de calamidade provocada pelo Coronavírus, dando ajuda as pessoas que ficaram sem poder trabalhar e precisaram da mão do poder público.

Barreiras no acesso a Guajará, foi importante para garantir a segurança e prevenção, tudo garantido pela prefeitura. O Município já tem quase mil pessoas infectadas, a guerra contra o COVID-19 continua e a determinação do prefeito Ordean, é que os esforços não sessem.

Finanças

O município de Guajará tinha sérios problemas de equilíbrio fiscal, devia fornecedores e era visto com desconfiança pelos servidores, estes sempre sofriam com salários atrasados. Ordean moralizou a situação fiscal da prefeitura, paga servidores municipais em dias e até antecipa as datas. Os fornecedores passaram a ter confiança na gestão, porque sabem que se vender terão seus pagamentos executados.

Eleição

Ordean Silva tem se preocupado em dar atenção as ações iniciadas quando assumiu a prefeitura e acompanhar a execução das mesmas, visando chegar 31 de dezembro tendo entregado todas. Com a casa arrumada e administração equilibrada, o povo de Guajará certamente terá essa como uma das melhores administrações já tidas.

A velha Política que saqueou e atrasou Guajará, passa dia e noite fazendo ataques, espalhando mentiras e tentando se camuflar para voltar ao poder. O povo de Guajará estar exemplado do que passou e certamente não senti saudades do passado administrativo, desse mesmo grupo que teima em tentar voltar