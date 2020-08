A redação do site 3 de Julho Notícias recebeu a denúncia de que a prefeitura do Município de Acrelândia, sob o comando do Prefeito Ederaldo Caetano (PP), usou uma empresa (condenada em 2ª instância) para esquentar uma dispensa de licitação.

A referida empresa trata-se de Oliveira e Xavier que tem como proprietário Cleuson Oliveira. Ela teria sido condenada resultando na perda dos direitos de receber benefícios públicos bem como participar de processos licitatórios.

De acordo com informações, a prefeitura de Acrelândia fez uma tomada de preço, pois o Poder Público precisava colocar alguns postes com luminárias nas margens da Avenida Governador Edmundo Pinto. Mas o problema foi usar uma empresa condenada pela justiça para esquentar licitação e além disso.

O que causa mais estranheza foi o fato de a empresa vencedora desta tomada de preço, realizada pela prefeitura, pertencer a Djalma Pessoa de Oliveira que é tio de Cleuson de Oliveira Dono da empresa condenada “Oliveira e Xavier”. Uma terceira empresa sendo ela Art Metal, também teria participado da cotação de preço, porém não foi escolhida.

Vale destacar que nem a empresa condenada “Oliveira Xavier” e nem empresa Art Metal têm estrutura para trabalhar com tais serviços requisitados pela gestão de Caetano.

Cabe a justiça se manifestar e verificar se de fato esta tomada de preço realizada pela prefeitura, está ocorrendo conforme determina a legislação, caso contrário adotem as medidas necessária.

A redação do site 3 de Julho tentou contato com a Prefeitura de Acrelândia, mas não obtivemos resposta até a publicação desta matéria. Mas o espaço fica aberto caso a prefeitura queira se manifesta sobre o assunto.