Com o objetivo de contribuir para um consenso entre os trabalhadores dos Correios e Governo Federal, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) enviou requerimentos aos ministérios das Comunicações, da Economia e ao presidente dos Correios, solicitando a elaboração de uma proposta a ser apresentada aos dirigentes das entidades representativas dos trabalhadores, capaz de encerrar o movimento grevista da categoria, iniciado neste mês de agosto.

Atualmente, há quase 100 mil trabalhadores dos Correios pedindo à direção do órgão a abertura das negociações para discutir propostas de solução com a manutenção de diálogo permanente com os representantes dos trabalhadores. Apesar da pandemia, a empresa de Correios se manteve em plena atividade, prestando à população o serviço postal, determinado por Decreto Presidencial como essencial à sociedade, por isso, é preciso uma solução rápida para colocar fim na greve dos trabalhadores dos Correios.

“Os serviços dos Correios em todos os municípios, sobretudo nos mais distantes dos grandes centros, como é o caso do Acre, sofrem com agências fechadas. Em centenas de cidades brasileiras, a empresa de Correios serve de meio de transporte de mercadorias, medicamentos, e é a única agência bancária onde o comércio local e aposentados movimentam a economia de muitas cidades por meio do banco postal. Nesse período de pandemia, até material escolar e a relação da escola com o aluno está sendo intermediada pela empresa. Então, solicitei ao órgão uma solução urgente para este impasse apresentando uma proposta que possa ser aceita pelos trabalhadores”, afirmou Jesus Sérgio.