Na manhã desta quarta-feira (26) dirigentes de 12 partidos estiveram reunidos em Cruzeiro do Sul, para oficializar os nomes de Zequinha Lima e Henrique Afonso na disputa da prefeitura municipal.

“Amigos, recebi com muita alegria a confirmação do nome dos pré-candidatos, o Progressista Zequinha Lima e Henrique Afonso (PSD) para compor a chapa que irá disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Parabenizo o Progressista, deputado Nicolau Junior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre que teve papel importante na formação dessa chapa e destaco a ação do nosso time em consolidar e fortalecer a sigla”, disse.

A senadora se mostrou confiante e prometeu em se empenhar para ajudar a construir a vitória nas urnas.

“Progressistas e PSD irão caminhar juntos para fortalecer nosso projeto. Muito obrigada a todos que contribuíram para essa junção. Acreditamos que Zequinha e Henrique reúnem todos os atributos dessa frente política comprometida na missão de enfrentar os desafios e Cruzeiro do Sul só tem a ganhar. Juntos construiremos esta grande vitória”, finalizou Mailza.

O cabeça de chapa Zequinha Lima, destacou a construção habilidosa e o empenho de suas lideranças políticas, dentre estas o presidente da ALEAC, o governador Gladson Cameli, senadora Mailza Gomes e do prefeito Clodoaldo Rodrigues.

“Com muita humildade, o ex-deputado federal Henrique, homem íntegro e digno de nosso respeito e confiança, aceitou o desafio de ser pré-candidato a vice-prefeito ao nosso lado. Agora somos dois educadores unidos e de fichas limpas que nos colocamos à disposição de nossos partidos e do povo de nossa cidade. Que nossa caminhada seja abençoada por Deus e construída com o apoio da militância e da população. Quero agradecer o empenho do presidente da Assembléia legislativa, deputado Nicolau Júnior, do governador Gladson Cameli, do senador Sérgio Petecão, da senadora Mailza Gomes, do prefeito Clodoaldo Rodrigues e demais lideranças que nos dão forças para encarar esse desafio” disse Zequinha Lima.

Além do PP, o PSL também já confirmou a candidatura de Adonis Souza e o MDB vem com Fagner Sales, ainda sem vice definido.