O líder do PT na Câmara de Vereadores de Rio Branco, Rodrigo Forneck, fez duras críticas ao governador Gladson Cameli, na sessão desta terça-feira, 25. Para o petista, a postura do chefe do Executivo é politiqueira e machista.

“Enquanto ainda temos acreanos morrendo por Covid-19, o governador dedica seu tempo a brigas politiqueiras, inclusive, sendo machista com a deputada Mara Rocha”, enfatizou Forneck.

Segundo o vereador, a conduta pessoal de gestores públicos influencia diretamente no comportamento da sociedade. “No início da pandemia, as medidas foram frágeis e após tantos meses, as pessoas também estão saturadas. Medidas mais duras eram para ter sido tomadas quando tudo começou. Chamo a atenção para esse tema, pois a pandemia não acabou e ainda está ceifando vidas”, destacou.