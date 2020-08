Assessoria – Para garantir a proteção dos servidores, o Núcleo de Humanização da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) realizou nesta terça-feira, 25, a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os servidores do Complexo Regulador, local em que é feito o agendamento de consultas, cirurgias, regulação de leitos e processos para Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

Foram entregues 50 máscaras face shield e 50 frascos de álcool em gel. A ação faz parte do projeto Cuidando de Quem Cuida, desenvolvido pelo núcleo, e visa dar suporte aos servidores, garantindo os cuidados e principalmente a proteção neste período de pandemia.

“É uma proteção tanto individual como para os meus companheiros de trabalho, pois evita a transmissão para outras pessoas, caso sejamos assintomáticos. Então é muito importante esse kit; tudo que vier para proteção é sempre bem-vindo”, ressalta Eden Santos do setor Administrativo da Sesacre.

“Fico feliz de hoje estar podendo realizar a entrega desses kits de proteção, principalmente o protetor facial para esses guerreiros da saúde, muitos deles não aparecem na linha de frente, mas, são os que dão suporte, como é o caso do Setor Administrativo da Sesacre, que atende a população que busca o Complexo Regulador”, destaca o secretário de Saúde Alysson Bestene.

Ao todo serão entregues pelo núcleo de Humanização 370 kits nas unidades de Saúde do Estado, que serão destinados aos servidores que têm contato direto com o público. O quantitativo faz parte de uma doação recebida pela Sesacre da embaixada de Israel e do Ministério da Saúde (MS).

“Durante a semana vamos entregar nas outras unidades de Saúde, Pronto-Socorro, UPA da Sobral, UPA do Segundo Distrito e em todas as unidades”, explica a chefe do Núcleo de Humanização, Francinete Barros.