O diretor-geral de Polícia Civil do Acre, Josemar Moreira Portes, realizou uma visita ao presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Francisco Djalma. Durante o encontro vários assuntos foram tratados a fim de alinhar as ações da instituição no combate à criminalidade, sobretudo acerca da celeridade de processos.

De acordo com Josemar Portes, a visita teve como finalidade afinar o trabalho conjunto que vem sendo desenvolvido pelas instituições. “Nossa visita nada mais é de que a busca pelo fortalecimento das instituições que visam sempre a supremacia do interesse público. Nada mais justo do que buscarmos uma união de forças para obtermos êxito no trabalho que vem sendo desenvolvido sobretudo no combate à criminalidade”, finalizou Portes.

A atuação das duas instituições tem sido de fundamental importância no combate à criminalidade. A Polícia Civil busca confeccionar inquéritos com provas indeléveis e que estes sejam encaminhados à instituição facilitando o trabalho do Judiciário, tanto na análise quanto no processo de julgamento.