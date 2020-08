O tradicional desfile cívico do dia 7 de setembro, quando se comemora a Independência do Brasil, foi cancelado devido à pandemia do novo coronavírus. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (24), pelo Governo do Acre.

A medida foi tomada pelo Ministério da Defesa para evitar aglomeração. A portaria é assinada pelo ministro Fernando Azevedo e foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 7.

Em 2020, o Brasil celebra o 198º Aniversário da Proclamação da Independência. Porém, as comemorações foram cancelada no país em cumprimento às orientações de saúde para manter o isolamento social e evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Nesta segunda -feira (24), o Acre registrou 10 novos casos do novo coronavírus, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

No total, são 23.729 infectados pela doença. O último boletim contabilizava 23.719. O número de mortes também aumentou. Quatro novos óbitos foram contabilizados fazendo o número de vítimas subir de 600 para 604. Entre as vítimas fatais está um idoso de 106 anos. Do G1 Acre.