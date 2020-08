Após 111 anos desde sua inauguração esta é a primeira vez que o Hospital João Câncio Fernandes passa por um processo de modernização – Foto: Jean Lopes

Assessoria – A fim de garantir o perfeito andamento das obras que estão sendo executadas pelo Estado, profissionais da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) estiveram nesta segunda-feira, 24, realizando uma visita técnica às obras de reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Os serviços seguem em execução de seu projeto estrutural, com uma base de evolução aproximada em 30%.

A ordem de serviço para reforma e ampliação da unidade, que será tratada como referência regional do Purus, foi assinada em novembro do ano passado com apoio da prefeitura, que cedeu o terreno e aplicou recursos federais avaliados em R$ 12,5 milhões. Segundo o chefe da Divisão de Fiscalização, Ricardo Gonçalves, os empreiteiros estão na fase de finalização da concretagem da laje e cobertura do espaço.

“Durante a visita podemos acompanhar o andamento das obras, o nível de evolução em que elas estão, se acompanham as especificações do projeto, além de tentar identificar algum problema que porventura possa atrapalhar o desenvolvimento dos trabalhos, dando à empresa contratada o devido suporte para saná-los. Nesta unidade, alguns pontos do projeto tiveram que passar por adequação, contudo já estão sendo aditivados. As obras seguem em sua normalidade, em ritmo considerável”, explicou Gonçalves.

Desde sua inauguração esta é a primeira vez que o Hospital João Câncio Fernandes passa por um processo de modernização, saindo dos mil metros quadrados de área construída para mais de quatro mil metros quadrados de extensão. O prédio ganhará um novo pavimento, assegurando a ampliação de leitos, laboratório, sala de raio X, setor administrativo e estacionamento. Além de melhorias estruturais, também será investido R$ 1,8 milhão na aquisição de equipamentos, colocando o hospital entre os mais modernos da rede estadual.

“Melhorar a qualidade da saúde pública é uma das ambições do governador. Grandes avanços já foram conquistados, como a entrega das obras do Pronto-Socorro, construção de dois hospitais de campanha cada um com 100 leitos e melhorias na estruturação dos demais hospitais da rede pública durante esta pandemia. É um momento complicado para nossa economia, mas há um esforço enorme do Estado para manter as obras em andamento. Além de aquecer o mercado e nos ajudar a sair da crise, aos poucos estamos entregando os resultados”, disse Ítalo Medeiros, secretário de Estado de Infraestrutura.