O governador Gladson Cameli foi homenageado, nesta terça-feira, 25, pela força Nacional de Segurança Pública, em Brasília. Ele recebeu um Certificado de Agradecimento pelo apoio prestado à Segurança, com a cessão de profissionais da área.

A iniciativa, definida como de “inestimável auxílio”, é realizada por meio de convênio entre o governo federal e o Estado do Acre. Cameli também recebeu uma miniatura de viatura usada pela instituição.

“É uma honra receber essa homenagem da Força Nacional de Segurança Pública, que presta serviços essenciais ao país, que abrangem desde a ordem pública até a segurança das pessoas em situações de calamidade, em parceria de sucesso entre a União e estados”, disse o governador.

Gladson Cameli destacou a importância do trabalho desempenhado pelos profissionais do Acre que atuam na Força Nacional, e afirmou que a busca de melhorias para os órgãos de segurança do Estado é uma de suas determinações diárias. “Podem ter certeza que até o fim do meu mandato estarei empregando esforços para que todas as categorias policiais sejam reconhecidas e valorizadas no Estado. Polícia forte é população mais segura”, observou.

A homenagem ocorreu na sede da Força Nacional, na Região Administrativa do Gama, com a presença do secretário nacional substituto de Segurança Pública, tenente-coronel bombeiro militar do DF, Juruébe de Oliveira Júnior, que entregou o certificado ao governador e do coordenador-geral da Polícia Judiciária da Força Nacional, delegado Ricardo Romagnoli, que entregou a Gladson a miniatura da viatura.

Também participaram da solenidade o comandante do Batalhão Escola de Pronto Emprego da Força Nacional, tenente-coronel bombeiro militar do Acre, Vandernilson Perez da Silva, de quem Gladson recebeu duas camisetas da instituição; e o representante do governo do Acre em Brasília, Ricardo França.