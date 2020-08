Com proximidade das eleições 2020, Porto Walter assim como diversas cidades do Acre começa a conhecer eventuais pré-candidatos a prefeito e vereadores. Entre as figuras que se destacam na disputa pela prefeitura do Município está o ex-vereador Arnoldo Lima do (PROS).

Segundo o pré-candidato Arnoldo Lima. Além do bom relacionamento com Governo do Estado, é preciso manter alianças com diversas legendas e também com setores atuantes na sociedade. “Nosso grupo político do PROS é forte. Hoje temos empresários, representantes de diversos setores que atuam em todo estado, isso é muito importante para desenvolvimento da nossa cidade. Hoje, Porto Walter precisa de gestão, temos que ter uma administração que saiba como fazer muito mesmo com poucos recursos que dispõe o município”.

Nos últimos dias o pré-candidato vem recebendo apoios importante a sua pré-candidatura. Um deles é do ex-prefeito Vanderlei Sales e da esposa Lucia, são pessoas queridas por todos portowaltenses e foram pioneiros na luta a favor da igualdade para todos. Leal ao pré-candidato Arnoldo Lima e a população do município, sempre pautou a sinceridade para com as pessoas.

Vanderlei Sales foi um gestor que fez muito pela a população como gestor. Segundo Vanderlei Sales hoje me solidarizo ao pré-candidato Arnoldo Lima pela a pessoa que ele é, sempre com o pensamento de melhoria para Porto Walter ele hoje é o mais preparado para cuidar do nosso município.

Vanderlei foi prefeito popular e sempre teve ao lado de todos assim acredito sem dúvidas que Arnoldo também será. Na gestão do ex-prefeito foi construída quase 100 casas populares na zona rural e urbana, 10 poços artesianos na zona rural, barco motorizado em todas comunidades rurais e centenas de kits de casa de farinha e muitas e muitas outras conquistas na zona rural e urbana da cidade de Porto Walter.

As adesões cada dia pessoas nos procuram para dedicar apoio a nossa pré-candidatura, ficamos gratos as famílias portowaltense em confiar e acreditar em nosso trabalho, só temos que agradecer pela confiança e o apoio que cada dia estamos recebendo de famílias e de lideranças de Porto Walter. Concluiu o pré-candidato Arnoldo Lima.

Por Folha do Juruá