“Se o Diário Oficial do Estado do Acre não trouxer a reedição do decreto, nós vamos estar fazendo com que os trabalhadores de Saúde, nós vamos fazer com que os trabalhadores do Sistema de Segurança, todos expostos, muitos, mesmo contaminados, estão sem essa proteção, sem essa pequena vantagem concedida aos mesmos”, disse o parlamentar.

Edvaldo Magalhães pediu celeridade, isso porque o efeitos do decreto em vigência termina amanhã, 26. Nesse sentido, ele acentuou que para os efeitos sigam valendo, é necessário a reedição de um novo decreto.

“O governo precisa publicar o decreto para garantir que o auxílio permaneça no salário desses servidores. Os efeitos do decreto se encerram amanhã. Portanto, faço esse apelo para que o decreto seja editado como diz a lei, nos próximos 30, e depois reeditado posteriormente por 60 dias. As infecções continuam se alastrando em todo o estado do Acre e esses profissionais seguem correndo os mesmos riscos”, pontua.

Aniversário da Rádio Difusora Acreana

Ainda em sua fala, o deputado do PCdoB destacou os 76 anos da Rádio Difusora Acreana. Magalhães afirmou que a emissora é a única que consegue integrar o Acre pelas ondas do rádio e, mais que isso, consegue falar a língua dos acreanos, sobretudo dos que moram mais distantes nas cabeceiras dos rios e seringais do Acre.

“Aos servidores e trabalhadores da Rádio Difusora Acreana, hoje dia 25 de agosto é o aniversário de fundação da Rádio Difusora Acreana. São 76 anos desse instrumento extraordinário de comunicação. E o único que unifica o Acre inteiro. Que possui uma tradição de conversar com o nosso povo com a sua linguagem, com seu jeito, com seu costume. Essa rádio que nos faz também chegar aos quatro cantos do Estado”.