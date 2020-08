Assessoria – O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr) e a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) definiram a data de retomada dos estágios supervisionados de alunos da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha para o dia 1º de setembro, no âmbito da unidade hospitalar.

A iniciativa é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a instituição de ensino profissional e o hospital no dia 13 de fevereiro deste ano.

Os cursos são o de Técnico de Prótese Dentária, do Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (Profaps), como política de formação continuada para os servidores da Saúde; e o de Técnico de Saúde Bucal, do Programa Novos Caminhos (antigo Pronatec/Medioteambic), que atende alunos do ensino médio.

Com a nova classificação de risco definida pelo Pacto Acre sem Covid, em que todas as regionais do estado avançaram para o nível de atenção (bandeira amarela), com as medidas de flexibilização tornou-se viável o reinício das atividades, com o cumprimento dos devidos protocolos de segurança.

A decisão foi tomada durante agenda realizada na Fundhacre, nesta segunda-feira, 25, com a presença do presidente do Ieptec, Francineudo Costa; o presidente da Fundhacre, Argemiro dos Santos; o coordenador do Centro de Especialidades Odontológicas da Fundhacre, Leonardo Lopes; o gerente de Recursos Humanos da Fundhacre, Adriano Precedes; e a coordenadora-geral da Escola Técnica em Saúde, Adriana Alves.

“A partir do dia 1º de setembro, os educandos concludentes desses cursos poderão voltar para as atividades de estágio supervisionado na Fundhacre, para que possam cumprir a formação técnica”, disse Francineudo Costa.