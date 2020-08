O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) enviou nesta terça-feira (25), um requerimento ao ministro da Economia, Paulo Guedes, onde solicita que o auxílio emergencial estabelecido pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, passe a ser permanente para desempregados ou pessoas com renda familiar mensal menor que meio salário mínimo.

No requerimento, o parlamentar afirma que auxílio emergencial no valor de R$ 600 reais é fundamental para proteção social às famílias de baixa renda e também para aqueles que perderam o emprego durante o período da pandemia da Covid-19.

Os pagamentos feitos pelo governo federal com calendário fixo movimentam o comércio e o setor de serviços das cidades, gerando oportunidade de novos empregos e retorno em tributos para prefeituras e estados. E diante da importância do benefício, o parlamentar solicita que o auxílio seja permanente para as famílias de baixa renda.

“Em 2021 estaremos enfrentando um cenário econômico difícil de pós-pandemia que exigirá a retomada da atividade econômica do país em ritmo acelerado. E sabemos que dinheiro na mão das famílias de baixa renda é dinheiro gasto na farmácia, no supermercado, no setor de serviços, na compra de roupas e utensílios domésticos que movimentam o comércio e a indústria. Por isso, é importante que o governo possa garantir uma renda mínima mensal às famílias mais vulneráveis no período pós-pandemia, como ferramenta eficaz na superação da crise econômica”, destacou Jesus Sérgio.