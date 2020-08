O novo secretário irá assumir uma pasta em situação confortável, já que os investimentos no setor são grandes, mas faltava política nas ações e diálogo com os trabalhadores e entidades ligadas ao setor.

O setor produtivo foi umas das primeiras áreas que o prefeito Clodoaldo Rodrigues prometeu mudanças, João Todo Feio é querido dentre os trabalhadores rurais e pode minar o lugar predileto dos Sales na eleição deste ano

Genilson é presidente do DEM em Cruzeiro do Sul, partido do deputado federal Alan Rick e estava à frente da pasta desde o início da gestão de Ilderlei Cordeiro. Outra mudança que é dada como certa é na saúde, inclusive o nome da enfermeira Janaina Negreiros já é especulado como substituta da atual, Juliana Pereira.

O recém empossado prefeito Clodoaldo Rodrigues, quer deixar uma marca do curto tempo em que ficará como gestor, uma delas será na agricultura, segmento que mais se identifica.

O diário oficial desta terça-feira (25), traz a exoneração de Maia e de outros integrantes dos gabinetes de Ilderlei e Zequinha, desfeitos depois da cassação dos mandatos.

Clodoaldo não concorrerá a nenhum cargo este ano, mas é uma das peças chaves na candidatura do PP que terá o professor Zequinha Lima como cabeça de chapa na disputa deste ano.