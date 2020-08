O futebol apresentado pelo Plácido de Castro na vitória de virada sobre o Galvez por 2 a 1, neste sábado (22), no estádio Florestão, em Rio Branco (AC), válido pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Acreano, mostra que o Tigre do Abunã é um dos postulantes ao título do estadual nesta temporada.

O técnico Célio Ivan celebrou a vitória sobre o Imperador, que é o atual campeão do primeiro turno do estadual, mas disse que ainda é cedo para pensar em classificação às semifinais. Ele espera que o time evolua nas próximas partidas.

– Foi um bom jogo de estreia para os dois. Conseguimos virar, assim como eles também poderia sair vencedores. No momento, ainda é cedo para falar em fases finais – afirma.

“Acredito que vamos evoluir um pouco mais”

Com os critérios de desempate, o Plácido de Castro divide a lanterna do grupo A com o Atlético-AC com três pontos cada. A pontuação é igual a do São Francisco e Rio Branco-AC, segundo e terceiro colocados respectivamente.

O próximo jogo do Tigre do Abunã será contra o Náuas, na quarta-feira (26), a partir das 19h (do Acre), na Arena Acreana, na capital. Por Globo Esporte Acre