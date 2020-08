O Prefeito de Cruzeiro do Sul Clodoaldo Rodrigues recebeu nesta segunda-feira (24) a visita dos conselheiros tutelares de Cruzeiro do Sul para ouvir as principais demandas dos membros do órgão, e fez questão de almoçar junto com os conselheiros em seu gabinete.

A coordenadora do 2º Conselho Tutelar Erivalda Menezes enfatizou a importância da aproximação com a nova gestão municipal. Durante o encontro, os conselheiros apresentaram as principais demandas do órgão para atuação das ações em prol das crianças e adolescentes.

“A reunião foi muito produtiva. Agradeço o prefeito por ter nos convidado, para ouvir da gente nossa real situação e as condições de trabalho e conhecer os nossos serviços voltados para garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes”, disse.

O Prefeito Clodoaldo destacou a necessidade de ouvir os membros do conselho, em prol da melhoria constantes das atividades ofertadas a população.

“Fiz questão de convida-los para ouvir as principais demandas e necessidades do conselho para juntos oferecer os melhores serviços para sociedade”, enfatizou o gestor.

Cruzeiro do Sul conta com dois conselhos tutelares, com cinco membros em cada um, totalizando 10 conselheiros.