O Galvez, campeão do primeiro turno e já classificado para final do Campeonato Acreano, perdeu para a equipe de Plácido de Castro na estreia dos dois times no segundo turno da competição neste sábado, 22.

O Imperador ainda chegou a sair na frente em cobrança de falta de Adriano, mas levou a virada ainda no primeiro tempo após cobrança de pênalti de Ávila e depois o gol marcado por Lucas Bala.

No segundo tempo ninguém conseguiu mexer no placar e a partida terminou 2 a 1.

A outra partida do sábado marcou também as estreias de Náuas e Atlético Acreano. A equipe cruzeirense deu trabalho ao Galo do 2º Distrito.

O Atlético abriu o placar com Diego Costa, mas levou o empate ainda no primeiro tempo com Carlos. Na segunda etapa, o Galo se aproveitou do elenco mais qualificado e conseguiu marcar o gol da vitória com o zagueiro Bebê.

Um fato curioso é que as equipes do Grupo A venceram todos os jogos contra os times do Grupo B realizados neste segundo turno.

A competição continua na próxima terça-feira, 25, na Arena Acreana, com os duelos entre Galvez x São Francisco e Humaitá x Atlético Acreano.