Visando manter os investimentos na educação pública do Brasil, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) encaminhou nesta segunda-feira (24) um requerimento de indicação ao Ministério da Economia, onde solicita que seja cancelado o corte orçamentário das universidades federais, no valor de R$ 1,2 bi, que está previsto para 2021.

No requerimento, o parlamentar solicita ainda que o governo mantenha pelo menos os valores do orçamento de 2020, bem como a previsão de recursos emergenciais necessários ao enfrentamento da COVID-19, para que as instituições federais de educação possam cumprir suas finalidades de ensino, pesquisa, extensão e promover a assistência estudantil aos alunos carentes.

As universidades públicas reúnem mais de 1,2 milhões de pessoas entre alunos, professores, pesquisadores e técnicos, atuando em mais de 320 campi espalhados por todo o Brasil. As instituições de ensino são de suma importância para formação dos futuros profissionais, que irão em breve entrar no mercado de trabalho brasileiro

“O meu objetivo é garantir a continuidade dos investimentos para que a educação brasileira possa se desenvolver. Os nossos jovens precisam ter acesso à um ensino de qualidade e estarei sempre lutando para a defender o setor educacional do nosso país”, afirmou Jesus Sérgio.