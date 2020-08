Atual campeão do primeiro turno do Campeonato Acreano, o Gavez perdeu a invencibilidade que cultivava há cinco jogos na atual temporada. O Imperador foi derrotado pelo Plácido de Castro, de virada, por 2 a 1, neste sábado (22), no estádio Florestão, em Rio Branco (AC), em confronto válido pela segunda rodada do segundo turno.

Para o meia-atacante Daniego, o Galvez não conseguiu manter o controle da partida após o gol marcado pelo atacante Adriano, que abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Segundo ele, o recuo no jogo e os erros individuais foram cruciais para que o Imperador levasse a virada em apenas dois minutos.

– Nós tivemos um início de jogo até que bem, fizemos acho que 15 ou 20 minutos, dominado, creio eu, as ações. Infelizmente, depois disso começamos a pecar um pouco, recuando, alguns erros individuais, que acontece isso, por ser um início de trabalho, estávamos há mais de 150 dias sem jogar uma partida oficial – justifica.

O meia-atacante acredita que a equipe vai evoluir nos próximos jogos e apresentar um rendimento mais próximo daquilo que o técnico Zé Marco pede durante os 90 minutos.

– Esses erros individuais não vão acontecer mais. A gente vai está acertando, vai está colocando aquilo que estamos trabalhando no dia a dia e as coisas vão fluir melhor, as coisas vão acontecer – afirma. O Galvez está na liderança do grupo B pelos critérios de desempate, sem ponto somado. O Imperador retorna a campo nesta terça-feira (25), para encarar o São Francisco, a partir das 17h (do Acre), na Arena Acreana, na capital. Por Globo Esporte Acre