Os agentes públicos da Central de Serviço Público (OCA) de Xapuri estiveram em Rio Branco para participar de um processo de qualificação. Durante quatro dias eles receberam orientações sobre a política de atendimento ao cidadão, normas, rotinas e procedimentos.

“A proposta é orientar nossos colaboradores quanto à importância do atendimento com atenção, cordialidade e respeito. Em razão disso, é importante o constante aprendizado e a troca de experiências”, salientou a diretora da Central de Serviço Público, Francisca Brito.

As novas rotinas de trabalho que devem ser adotadas no retorno das atividades presenciais das centrais também foram detalhadas aos novos agentes. Um dos módulos do ciclo de capacitações foi sobre a biossegurança para resguardar tanto os usuários quanto os servidores, pontuando todos os cuidados que devem ser colocados em prática.

“Foram dias bem proveitosos. A capacitação dos novos agentes públicos da OCA Xapuri visa munir os agentes de acordo com as diretrizes da Central e oferecer à nossa população um atendimento de excelência, desde o acolhimento até a finalização da prestação de serviços”, destacou a coordenadora da OCA Xapuri, Vera Mendonça, que também participou do ciclo.

Serviços precisam ser agendados

Os serviços essenciais prestados na OCA de Xapuri continuam sendo ofertados mesmo durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. Todos os atendimentos precisam ser agendados previamente pelo número 3542-2272, das 7 às 12 horas, de segunda a sexta-feira. Estão sendo oferecidos serviços referentes aos atendimentos do Depasa, prefeitura, INSS, Corines, Secretaria da Fazenda, Junta Militar, Instituto de Identificação e do Núcleo de Atendimento ao Trabalhador.