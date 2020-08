Durante uma reunião que aconteceu nesta segunda-feira (24), entre as executivas estaduais do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e do Partido Democratas (DEM) ficou decidido que o PROS e o DEM caminharão juntos nas eleições deste ano no município de Capixaba.

Participaram da reunião, à deputada estadual Maria Antônia, presidente estadual do PROS e ex-prefeito Dêda, Deputado Federal Alan Rick, presidente estadual do Democratas Jairo Cassiano, o pré-candidato a vice-prefeito e presidente da Câmara Richard e outras lideranças.

A chapa majoritária terá como pré-candidato a prefeito o empreendedor Manoel Maia, pelo Democratas e como pré-candidato a vice-prefeito, o presidente da Câmara, Richard Lima pelo PROS.

Após a decisão de apoio entre os partidos, o presidente do PROS Dêda e a deputada Maria Antônia afirmaram que é uma alegria muito grande formar parcerias que vale apena com pessoas responsáveis e preocupadas com o bem estar social e que sabe conduzir as coisas com muita seriedade. “Eu e meu esposo Dêda estamos felizes de fazer parte deste projeto, pois acreditamos que é o melhor para Capixaba e estamos a disposição para ajudar naquilo que for necessário”, destacou a deputada.