Neste sábado, a Polícia Militar foi acionada para registrar um acidente que aconteceu na Rua 12 de Outubro, Bairro Raimundo Chaar, em Brasileia envolvendo um veículo modelo Chevrolet – Celta, placas NAE 6489.

Segundo informações, o condutor do veículo (até o momento não identificado) teria perdido o controle e capotado nas proximidades de um posto de lavagem, onde teria sido deixado pelo proprietário.

A informação que se tem é de que o proprietário do veículo não estava conduzindo o veículo na hora do acidente. Uma outra pessoa estaria dirigindo o veículo quando perdeu o controle e capotou, em seguida fugiu do local.

O proprietário do veículo, ao tomar conhecimento da situação, esteve na delegacia de Brasileia para prestar esclarecimentos as autoridades, que estão investigando o caso.