Dessa vez quem também chegou acreditando no projeto de mudança foi a Associação dos Seguranças de Epitaciolândia que tem como Presidente Gary Nelson Rivero Solares e como Vice – Presidente Valci Lourenço Pinheiro, a Associação surgiu em 2005 e conta hoje com 50 Seguranças associados.

O encontro com a diretoria executiva do Sindicato foi mediado pelo Pré-candidato Alessandro e pelo segurança Mathias, que na ocasião estava representando o presidente da associação, diante disso, Mathias também afirmou que hoje há um anseio por parte dos seguranças e um sentimento de necessidade de renovação na administração de Epitaciolândia. “Precisamos renovar e colocar na Gestão municipal pessoas comprometida com a população, pois a impressão que temos é que nos últimos anos, nosso município estagnou, por isso precisamos de alguém com novas propostas, novas ideias e com vontade de trabalhar, precisamos de um gestor que tenha o sentimento de cuidar de nosso município e de nossa gente, e hoje o único pré-candidato a Prefeito que vemos com esse perfil é o Delegado Sérgio Lopes” disse o segurança.

“E está decidido, já conversamos com todos os associados e por unanimidade apoiamos essa pré-candidatura porque acreditamos na mudança.” Finalizou Mathias.

Foi vendo a necessidade de envolvimento das pessoas de bem na política, a vontade de mudança e renovação, que o Professor Soares e eu nos reunimos, e saímos de nossa zona de conforto para transformar o atual cenário político no município comentou o Delegado, nosso projeto encontrou a parceria perfeita para promover essa inovação em nossa cidade, falou Sérgio Lopes.

Esse Projeto todos os dias ganha novas lideranças, novos grupos, e a união de pessoas que estão colocando suas experiências a serviço do desenvolvimento da cidade. Agora existe opção para mudar e só permanecerá como está se a população decidir por isso. Nós acreditamos na mudança e ela já começou!” Finalizou o Pré-candidato a Prefeito Delegado Sérgio Lopes.