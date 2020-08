A executiva municipal do partido Progressistas de Brasileia, representada pelo presidente Vagner Galli, se reuniu com os pré-candidatos a vereadores do partido para declarar apoio à prefeita Fernanda Hassem, que também participou da reunião.

Na ocasião, foi apresentado o nome da Professora Vilma Galli para possivelmente compor a chapa majoritária na posição de vice juntamente com a prefeita Fernanda Hassem.

Os pré-candidatos a vereadores pelo Progressistas em sua maioria, já haviam manifestado desejo de apoiar a pré-candidatura da prefeita Fernanda assim como os demais membros do PP, pois acreditam no trabalho que está sendo desenvolvido pela atual gestão.

Vale levar em consideração que a professora Vilma foi gestora por dois mandatos consecutivos na Escola Manoel Fontinele de Castro e mais dois mandatos também consecutivos na Escola Kairala José Kairala. Lembrando que estes cargos foram exercidos por meio de Eleição.

E neste período, como gestora, as estatística comprovaram seu compromisso e seriedade, pois fez a diferença na Educação. Caso haja este entendimento, o Município será bem representado, haja vista que se trata de duas mulheres experientes em Gestão.