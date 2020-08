Uma ambulância de Porto Velho (RO) que fazia a transferência de um paciente de Extrema para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) se envolveu em um acidente na Rua José de Melo, bairro Bosque, no cruzamento com a Avenida Ceará, neste domingo (23).

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de suporte avançado prestou auxílio aos envolvidos e concluiu a transferência do paciente para o Huerb. Com a batida, a ambulância atingiu outro carro e tombou na rua.

A coordenação do Samu de Rio Branco informou que a ambulância pertence a uma empresa particular de Rondônia. O veículo trazia um paciente que levou um tiro na cabeça em Extrema, distrito de Porto Velho.

“A 01 foi no local e deu suporte para os envolvidos e terminou a remoção levando para o pronto-socorro, com a vítima fora de risco. Estamos dando suporte no local”, explicou o coordenador do Samu, Pedro Pascoal.

Ainda segundo Pascoal, a informação repassada até o momento é de que a ambulância avançou o semáforo vermelho e foi atingida por um carro.