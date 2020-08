William Idalino de Oliveira, de 19 anos, foi morto a tiros e encontrado no final da tarde deste domingo, 23, em uma área de mata localizada próximo a um campo de futebol no Loteamento Praia do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, a guarnição foi acionada via Ciosp após moradores da região ouvirem alguns disparos de arma de fogo.

Os Policiais Militares se deslocaram até o local e encontraram o corpo de William que havia sido achado por uma criança que estava jogando bola no campo de futebol.

O corpo da vítima estava com marcas de cinco perfurações de tiros, na região da cabeça, nuca, rosto e costas. A área foi isolada para os trabalhos do Perito em criminalística.

O cadáver de William foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e já iniciaram as investigações. A Polícia acredita que a morte de William pode ter ocorrido pela guerra entre facções. Por Ac24horas