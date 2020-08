Um sonho antigo para os moradores de Brasileia e que deve beneficiar todos os municípios da região do Alto Acre, finalmente se concretiza. O governo do Acre, em parceria com o Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre), Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) e prefeituras assinaram a ordem de serviço para a execução do contorno rodoviário de Brasileia e, ainda, para a construção da ponte sobre o rio Acre.

A reunião para assinatura do acordo entre as empresas licitadas e autoridades responsáveis pelo projeto aconteceu no Palácio de Rio Branco, na tarde desta sexta-feira, 21. O chefe do poder executivo, Gladson Cameli, foi representado pelo secretário da Casa Civil, José Ribamar. “O governador Gladson Cameli não pôde comparecer a este evento, pois está cumprindo uma outra agenda, mas ele agradece a todos os secretários de Estado, prefeitos, ao Dnit e empresas aqui presentes pela parceira. Este é um sonho do governador, que se empenhou pessoalmente para que esse projeto pudesse acontecer. Há um recurso que se o governador Gladson Cameli agido teríamos perdido e agora é a hora de colocarmos as mãos à obra”, disse o secretário.

Com um investimento de mais de R$ 57 milhões, oriundos de recursos federais, o projeto visa promover uma rota alternativa rodoviária para o transporte regional entre municípios, evitando conflitos frequentes como o intenso tráfego urbano, diversos cruzamentos em nível, número elevado de ciclistas e pedestres na faixa de domínio da rodovia e consequente elevado número de acidentes. A BR-317 também cruza o estado do Acre e liga o Brasil ao oceano pacífico, tornando-se uma rota importante para o aumento das atividades comerciais, fomentando a economia e o turismo na região.

“Eu acompanho esse projeto há anos, é um convênio antigo e só agora em 2020 podemos dar um passo assertivo e dar seguimento a essa obra tão importante da região do Alto Acre, resolvendo gargalos e conflitos presentes atualmente naquele trecho da BR-317. É uma satisfação muito grande estar vivendo esse momento e poder contribuir com o desenvolvimento do estado representando o Dnit. Só tenho a dizer que o governo do estado está de parabéns”, destacou Carlos Henrique Morais, superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit).

As obras

A implantação e pavimentação do contorno rodoviário do município de Brasileia terá aproximadamente 10 quilômetros de extensão. Já a ponte sobre o rio Acre terá 250 metros de o cumprimento. Os dois projetos deve beneficiar de forma direta 51 mil habitantes entre os municípios de Epitaciolândia, Brasileia, Assis Brasil e países vizinhos. O diretor do Departamento de Estradas e Rodagens, Petrônio Antunes, informa que a obra seguirá o cronograma com previsão para inaugurar em 2021.

“É definitivamente muito satisfatório estar aqui participando da concretização desse sonho. É um projeto que começou pela Sedur e juntamente com o Deracre conseguimos a licitação para hoje estarmos aqui assinando essa ordem de serviço. De acordo com o cronograma, iniciamos agora a execução do projeto e já no verão do ano que vem iniciamos as obras com previsão para em 2021 estarmos inaugurando o contorno e a construção da ponte”, explicou.

Representando a prefeita de Brasileia, Fernanda Assem, a coordenadora de projetos daquele município, Suly Guimarães, agradeceu o empenho do governador Gladson Cameli e parabenizou a população do Alto Acre, maior beneficiada com a execução do projeto. “São anos de espera e finalmente a população poderá ver sendo realizado um sonho tão almejado, que é a construção do contorno e da ponte sobre o rio Acre. Com certeza é uma obra importante e que deve fazer nosso município evoluir economicamente”, finalizou.