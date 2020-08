A Fundação FCCV iniciou nesta sexta-feira (21) uma série de serviços de melhoria e manutenção no Posto de Saúde Pastor João Braz, no bairro João Alvez, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

As ações realizadas incluem drenagem da água dos aparelhos de ar condicionados, manutenção em banheiros e pias, troca de lâmpadas queimadas e manutenção em calçadas e forros. Também estão sendo realizadas melhorias nos trincos das portas e na estrutura física em geral da unidade de saúde.

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.