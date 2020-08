O empresário e pré-candidato a prefeito Jarbas Soster (Avante) gravou um vídeo para fazer um desafio a diretoria do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Acre (CREA) e da Associação dos Municípios do Acre (AMAC).

No vídeo, o empresário afirma que após dar uma entrevista onde na oportunidade fez críticas aos projetos desenvolvidos pela AMAC, o conselho regional saiu em defesa da entidade, o que chama a atenção é que o CREA saiu em defesa da AMAC sem ter a exata noção do que está acontecendo.

De acordo com o empresário, a qualidade dos projetos desenvolvidos pela AMAC é péssima e acrescentou afirmando que os projetos só servem para serem jogados na lata do lixo, pois não atendem a boa técnica, as obras não duram.

“A gente tem feito muitos questionamentos a várias obras que estão sendo licitadas pelo município porque não garantem a qualidade e o tempo desejável pela lei que determina que uma obra tem que ter cinco anos de garantia então eu faço um desafio a diretoria do CREA e da AMAC para juntos, ao vivo, nós discutirmos sobre a qualidade dos projetos que hoje são elaborados pela entidade”, destacou o pré-candidato.

