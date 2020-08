O Dr. Everaldo Pereira, que é um dos advogados mais influentes no meio jurídico do estado do Acre, inaugurou o mais novo escritório de advocacia de Rio Branco para atender os seus clientes com a máxima comodidade e conforto.

A inauguração aconteceu nesta sexta-feira (21), no Bairro Bosque da Capital e contou com a presença dos familiares e amigos mais próximos, incluindo os colegas de trabalho que tiraram um momento para comemorar junto ao Dr. Everaldo.

Para iniciar o evento, o padre Antônio foi convidado para realizar a benção do ambiente com um ritual a ser seguido do Dr. Everaldo carregando Santa Maria que simboliza a benção para o local de trabalho e sempre entregando a Deus as atividades ali realizadas.

Em conversa com a nossa redação de notícias, Dr. Everaldo falou da importância de se ter um local capaz de receber o cidadão que precisa de uma assistência jurídica, pois sabe-se que o advogado é a voz do cidadão no meio jurídico e o Dr. Everaldo está a disposição para ajudar naquilo que for necessário.

Veja o Vídeo: