Polícias apreendem carga com 160 mil cigarros contrabandeados da Bolívia na BR-317, em Capixaba

Flagrante ocorreu no quilômetro 152 da BR-317, no município de Capixaba, interior do Acre.