O deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) quer o seu partido com candidato próprio a prefeito de Cruzeiro do Sul. Foi o que disse ontem ao BLOG do CRICA.

Na sua visão, o PROGRESSISTAS aguarda o resultado de um recurso para saber se o ex-prefeito Ilderlei Cordeiro (PROGRESSISTAS) reverterá a cassação do seu mandato, em análise no TSE, que definirá se poderá ou não ser candidato á reeleição. “Nós não podemos abandonar um companheiro pelo caminho”, ponderou Nicolau.

Para Nicolau, o PROGRESSISTAS é uma sigla grande no município, e não pode simplesmente ser levado para apoiar o MDB, como se fosse um partido pequeno. “As coisas mudaram muito, ninguém é dono dos votos de Cruzeiro do Sul,” enfatizou ao BLOG. O professor Zequinha pode representar este novo momento, e ele ser o nosso candidato a prefeito, pontuou. Nicolau também admite abrir um diálogo sobre uma coligação com o PSD, para somarem numa chapa única.

A decisão sobre como será formada a chapa deverá acontecer ao longo da próxima semana. O PROGRESSISTAS precisa de palanque próprio, até para ajudar a sua chapa de candidatos a vereadores. Fonte: Blog do Crica