Policiais desconfiaram de motorista que estava em veículo com placa de outra cidade — Foto: Polícia Civil

Um homem de 35 anos foi preso com 44 quilos de drogas escondidos dentro do carro na cidade de Capixaba, nesta quinta-feira (20). Os policiais civis desconfiaram do suspeito ao perceberem que ele estava com um carro com placa de outra cidade.