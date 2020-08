O secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, e a diretora da Central de Serviço Público, Francisca Brito, se reuniram com os representantes das instituições que fazem parte das centrais de atendimento ao público na manhã desta quinta-feira, 20, no auditório da secretaria. Em pauta, o alinhamento institucional para o retorno das atividades presenciais em Rio Branco e a inauguração do Centro de Atendimento do Juruá.

O governo do Estado irá adotar uma série de medidas para garantir a segurança dos servidores e dos usuários da OCA Rio Branco durante a volta dos atendimentos presenciais. As novas práticas foram apresentadas aos presentes.

Dentre as ações estão a demarcação no chão com indicações de distanciamento na fila de entrada que se estenderá até a calçada do prédio, a disposição das cadeiras nas áreas de espera com distanciamento de dois metros, a intensificação da limpeza do prédio, a disponibilização de álcool gel nas recepções para higienização das mãos e maçanetas, além dos postos de trabalho, banheiros, copas e salas de reuniões. Todos os usuários que forem entrar na OCA terão a temperatura corporal aferida.

“Foram encaminhadas as questões de alinhamento de fluxos e procedimentos de biossegurança para garantir um retorno às atividades da central de atendimento, com tranquilidade e segurança. Nossa orientação continua sendo que para as pessoas deem preferência ao atendimento remoto”, disse o secretário.

Desde o início da pandemia, a OCA tem disponibilizado canais alternativos, como o acesso ao Guia de Serviços Públicos, disponível no endereço eletrônico: http://gsp.ac.gov.br.

Diversos canais de atendimento estão ao alcance dos usuários. São eles: telefone 3215-2400, de segunda a sexta das 8 às 14 horas; Facebook, com interação via bate-papo (https://web.facebook.com/OCA.centrosdeatendimento/) e o Instagram no endereço @oca_acre. Por meio destes, o cidadão pode consultar serviços e receber orientações para solicitar em meio eletrônico ou direcionamento para o órgão parceiro.

Centro de Atendimento do Juruá será inaugurado em setembro

Durante a reunião foram detalhadas as questões estruturais e de procedimentos referentes à inauguração do Centro de Atendimento do Juruá (CAC) que deve ser inaugurado em 28 de setembro.

O CAC irá oferecer diversos serviços ao público, como a emissão de carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e efetuará pagamentos bancários e atendimento ao consumidor, entre outras utilidades. A estimativa é que, aproximadamente, 40 empregos diretos sejam gerados no local.

“Estamos na fase final das obras para a entrega do CAC. Por isso, é importante este momento de alinhamento das ações para estarmos preparados para iniciar o atendimento em mais uma central de serviços públicos”, destacou a diretora da OCA, Francisca Brito.