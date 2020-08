A polícia suspeita que os corpos sejam de dois rapazes que tinham sido levados de casa, no início desta semana. A polícia ainda apura a motivação do crime.

Os corpos foram encontrados após os moradores do local perceberem o mau cheiro e acionarem a polícia que já fazia buscas pelos dois desde que tinham sido sequestrados.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul, também no interior, para realização dos exames cadavéricos.

Ainda conforme as informações da polícia, não é possível afirmar ainda se há marcas de tiros nos corpos.

A assessoria de comunicação confirmou que os corpos foram encontrados, mas que também ainda não tem detalhes e aguarda as informações do delegado. Do G1 Acre