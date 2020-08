Droga apreendida na casa de um dos presos quando a equipe ia realizar sua prisão preventiva.

Durante o dia desta quinta-feira, dia 20, agentes da Polícia Civil do município de Brasiléia e Assis Brasil, realizaram uma ação para cumprir mandado de prisão, além da participação de agentes do DENARC, que foram até a tríplice fronteira acreana para apurar casos de tráfico de drogas.

Um dos suspeitos, R.A.A.S, de 29 anos tinha um mandado de prisão preventiva contra sua pessoa emitido pela justiça do Acre, foi localizado em sua residência. Os agentes desconfiaram do excesso de nervosismo do cidadão e resolveram fazer uma busca pelas dependências.

R.A.A.S tinha um mandado de prisão contra sua pessoas e foi localizado com drogas dentro de casa.

Foi quando localizaram uma quantidade de ‘skunk’, espécie de maconha ‘turbinada’ que somou cerca de 860 gramas, além de duas munições calibre 38 e uma quantia em dinheiro, cerca R$ 1.560 reais, podendo ser proveniente do tráfico.

Fato esse que chamou a atenção do delegado Judson Barros. “O homem tinha uma prisão preventiva em seu desfavor e foi preso em flagrante com drogas dentro de casa”, destacou.

Delegado do município de Assis Brasil, Judson Barros.

No mesmo ritmo, foi realizado o cumprimento a um mandado de prisão pela prática de furto contra A.N.F. Este, segundo as investigações, foi apontado como autor de vários furtos de motos que estavam no prédio do Detran de Assis Brasil, além da participação de uma organização criminosa.

Os dois acusados foram conduzidos para a delegacia, onde seriam ouvidos pelo novo delegado titular do município de Assis Brasil, Judson Barros, para em seguida serem conduzidos para a Capital, ficando à disposição da Justiça no presídio estadual Francisco de Oliveira Conte (FOC).

A.N.F foi detido acusado de envolvimento no roubo das motos do Detran e participar de grupo criminoso.

Por Alexandre Lima / oaltoacre