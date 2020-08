O Rio Branco-AC conseguiu se impor diante do Náuas e venceu por 2 a 0, nesta quarta-feira (19), na Arena Acreana, na capital, em partida válida pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Acreano. O confronto também marcou a reestreia do goleiro Bruno no futebol profissional.

O Estrelão tomou conta da partida desde os primeiros minutos de jogo, mas o gol só saiu aos 46 minutos do primeiro tempo com José Henrique. Após cobrança de falta, o zagueiro ficou com a sobra na grande área e chutou para o fundo do gol.

Na etapa final, aos 16 minutos, Wandinho deixou o dele. O atacante recebeu passe na intermediária e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Perroto.

Próximo compromissos

O Náuas retorna a campo no próximo sábado (22), contra o Atlético-AC, às 15h, no estádio Florestão, na capital acreana. O Rio Branco-AC encara o Vasco-AC na próxima quarta-feira (29), a partir das 17h, na Arena Acreana. Jogos no horário do Acre.

Como ficaram

Com a vitória, o Rio Branco-AC soma os primeiros três pontos no returno e estaciona na terceira posição do grupo A. O São Francisco tem a mesma pontuação, mas o Estrelão fica atrás por causa dos critérios de desempate. O Náuas também fica na terceira colocação da chave B, mas sem ponto somado.