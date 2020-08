A direção da rodoviária informou à equipe da Rede Amazônica Acre que acionou o Corpo de Bombeiros do Acre e órgãos de combate às queimadas para ajudar no controle.

“Observamos as colunas de fumaça em outra propriedade mais distante, mas como tinha o vento muito forte a gente buscou apoio do Corpo de Bombeiros e de várias entidades da prefeitura que nos ajudaram a debelar esse fogo que foi o grande problema do dia”, explicou o administrador da rodoviária, João Aníbal.

O administrador falou também que o fogo chegou embaixo de uma torre de energia. Para ajudar os bombeiros, foram usados carros-pipas no combate.

“A partir do momento em que o vento aumentou, o fogo se direcionou para cá, chamamos ajuda e conseguimos combater esse incêndio”, concluiu.

Um levantamento do Corpo de Bombeiros, por meio da Defesa Civil Estadual, apontou um crescimento expressivo de pelo menos 161% nas queimadas urbanas registradas no Acre no mês de julho deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

Os dados apontam que neste ano, em julho, foram 853 queimadas registradas junto ao órgão. São 527 a mais, já que em 2019 o período fechou com 327.

Por Aline Nascimento, G1 Acre