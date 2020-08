O deputado federal Jesus Sérgio se reuniu nesta quarta-feira (19) com Gilberto Souza, coordenador de Parceiras Estaduais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Na reunião, o deputado solicitou ao CNPq apoio ao Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional, que o governo do Acre fez adesão e que terá a gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (FAPAC).

“Estive no CNPq para solicitar recursos que visam o desenvolvimento dos projetos de amparo à pesquisa e tecnologia no Acre. E foi uma reunião muito positiva, pois com a adesão do governo estadual ao programa científico será mais fácil a chegada dos recursos”, afirmou Jesus Sérgio.