O Andirá saiu atrás do marcador, mas conseguiu se impor diante do Vasco-AC e venceu por 2 a 1, nesta quarta-feira (19), em partida disputada na Arena Acreana, em Rio Branco (AC), válida pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Acreano. O Cruz-Maltino abriu o placar aos 47 minutos do primeiro tempo com gol de Arlison.

Na etapa final, aos 12 minutos, Gedei (contra) deixou tudo igual para o Andirá. O Morcego pressionou e aos 48, Raelison recebeu passe de Neném na grande área e chutou cruzado na saída do goleiro Cruz-Maltino. O Vasco-AC ainda não venceu no estadual e o Andirá chegou ao segundo triunfo no returno.

Como ficam

Andirá se isola na liderança do grupo A com seis pontos. Já o Vasco-AC segue na lanterna do grupo B, sem ponto somado.

Próximos compromissos

O Vasco-AC volta a campo na próxima quarta-feira (26), para encarar o Rio Branco-AC, às 17h, na Arena Acreana. O Andirá enfrenta o Galvez no dia 29 de agosto, a partir das 15h, no estádio Florestão, na capital. Partidas no horário do Acre. Por Globo Esporte