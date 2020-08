A Equipe da Secretaria de Obras, continua os trabalhos de melhorias dos ramais de Brasiléia, a programação da Prefeitura segue com as equipes após o Rio Xapuri no ramal do 59, ramal do 55, Porto Carlos no km 67 e no ramal Santa Luzia km 84. Já estão concluídas as melhorias do ramal Bambuzal com piçarramento em pontos críticos e ainda linhas de bueiros.

No ramal principal do Santa Luzia a primeira parte já foi realizado o piçarramento de 15 km, e está sendo realizando limpeza até o Rio Xapuri. O objetivo nos próximos 40 dias realizar melhorias em mais de 180 km de ramal no km do 84, com patrulha até o Torjal e depois segue com limpeza até as margens do Rio Iaco.

“Moro no ramal do 84 há 36 anos, e dentre vários prefeitos que passaram na prefeitura durante estes anos, a piçarra sempre existiu aqui, sempre doamos, e nunca conseguimos com que o ramal fossem piçarrado, e hoje estamos vendo a qualidade do nosso ramal. Agradecemos a prefeitura de Brasiléia que está olhando com carinho para os moradores do ramal Santa Luzia, fazendo limpeza, abaloamento, e piçarramento de pontos críticos, isso só quem ganha somos nos produtores que precisamos escoar nossa produção e se deslocar todos os dias dentro do ramal. Parabéns equipe da prefeitura”, finalizou o morador Antônio German.