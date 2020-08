A executiva estadual do PDT do Acre se reuniu nesta quarta-feira (19), em Brasília, com o presidente Nacional do PDT, Carlos Lupi. Participaram da reunião o presidente do PDT-AC e deputado estadual, Luis Tchê, o deputado federal Jesus Sérgio, além dos pedetistas Jefferson Barroso e Felipe Schafer.

O encontro teve como objetivo tratar sobre as candidaturas próprias do partido nos municípios acreanos. Carlos Lupi deu total apoio para as candidaturas à Prefeitura de Tarauacá com Maria Lucinéia; Jordão com Naldo Ribeiro; Bujari com Neto Padeiro e em Acrelândia com os jovens Hadamés e Lucas.

Além disso, foi discutido também a candidatura do PDT à Prefeitura de Rio Branco.

“O nosso objetivo é fortalecer o PDT no Acre e vamos lançar candidatura própria em vários municípios, pois queremos levar a proposta do partido para o debate com a população. A nossa bandeira trabalhista, o crescimento da economia e o desenvolvimento da educação serão nossa prioridade”, destacou Jesus Sérgio.