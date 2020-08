Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa terça-feira (18), no quilômetro 97 da BR-317, em Senador Guiomard, no interior do Acre. Ele transportava 150 pacotes de cigarros contrabandeados da Bolívia.

A prisão do homem e a apreensão das 30 mil unidades de cigarros ocorreu durante fiscalização de rotina da PRF, quando fizeram a abordagem ao motorista.

À polícia, o condutor do veículo informou que fazia o transporte de mercadoria. Quando a PRF fez a vistoria, encontrou os pacotes de cigarros.

O homem ainda teria informado que os cigarros não eram dele, que fez a compra na Bolívia e entregaria para outra pessoa em Rio Branco.

O condutor do veículo e material apreendido foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, em Rio Branco.

Aumento das apreensões

Um balanço da PRF aponta que em 2020 houve um aumento de 1.245% nas apreensões de cigarros.

Entre o período de 1º de janeiro a 18 de agosto de 2020, a PRF já apreendeu mais de 2,3 milhões de cigarros ilegais na rodovias do Acre. Enquanto no mesmo período de 2019, foram 175 mil cigarros apreendidos. Do G1 Acre