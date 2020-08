O governador Gladson Cameli assinou nesta quarta-feira, 19, a ordem de serviço para a execução da obra de manutenção do prédio do Palácio das Secretarias, local onde funcionam as Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O ato foi realizado no auditório da Biblioteca Pública Estadual Adonay Barbosa dos Santos.

“Mesmo neste período de pandemia precisamos trabalhar para oferecer condições dignas para servidores e sociedade, além de aquecer a economia, com a geração de trabalho e renda a mais pessoas. Somente com a reforma serão gerados mais de cem postos de trabalho diretos e indiretos”, destacou o governador.

Em 2019, a lei complementar nº 359 permitiu a fusão das secretarias de Planejamento e de Gestão Administrativa, desde então surgiu a necessidade da criação de núcleos específicos. Para atender a nova demanda será preciso realizar a reforma e readequação física da estrutura dos ambientes da secretaria.

Serão investidos mais de R$ 5 milhões com recursos provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ao Programa de Desenvolvimento Sustentável no Acre (PDSA) II. A reestruturação inclui a redistribuição do espaço interno do prédio, assim como a revisão na instalação elétrica, manutenção da cobertura, pintura e alterações na fachada, bem como alguns reforços estruturais.

De acordo com o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, a reforma irá gerar mais qualidade ao ambiente de trabalho, conforto e bem-estar aos servidores. “Além de representar a valorização dos nossos servidores, será oferecido um ambiente com com instalações modernas e adequadas para o desempenho de suas atividades e também aos usuários, que contarão com estruturas melhores em seus atendimentos”.