O PSD do senador Sérgio Petecão lançou nesta segunda-feira, 17, o ex-deputado federal Henrique Afonso como pré-candidato a prefeito em Cruzeiro do Sul.

Afonso sempre teve aquele município como sua base política, uma vez que quando disputou sua primeira eleição ele estava trabalhando lá como professor.

O próprio senador e outros dirigentes do partido afirmam que este ano o partido não apenas marcará território, mas disputará a eleição em igualdade de condições com o grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB). Fonte: Acre News